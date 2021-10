Na zona de rebaixamento do Brasileirão, Bahia demite técnico Diego Dabove

Um dia depois da derrota para o Corinthians-SP, Esquadrão comunica mudança no comando técnico. Treinador argentino durou apenas seis jogos no cargo

O Bahia anunciou nesta quarta-feira, 6, a demissão do técnico Diego Dabove. O argentino não aguentou a pressão após a derrota do Tricolor de Aço para o Corinthians, por 3 a 1.

Dabove comandou o Bahia em apenas seis jogos, com uma vitória, dois empates e três derrotas no período. O treinador chegou para substituir Dado Cavalcanti e ajudar a livrar a equipe da zona de rebaixamento.

Com a derrota para o Corinthians, a situação do Bahia ficou ainda mais complicada. A equipe está na 17ª posição, com 23 pontos. O time tem seis vitórias, cinco empates e 12 derrotas no torneio.

Confira o que o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, disse sobre a demissão do Dabove, em nota oficial:

“Precisamos realizar uma correção de rumos. Não era algo que a gente gostaria de fazer, lamentamos bastante a situação, mas se a gente decidiu mudar tão rápido é uma prova de que a escolha terminou se mostrando equivocada – não no sentido da qualidade do trabalho, mas do ponto de vista de conhecimento do futebol brasileiro e do contexto do clube. Fazendo um balanço do dia a dia, dos resultados e dos desafios que temos pela frente, entendemos que essa é a medida correta no momento."

