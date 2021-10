Casemiro é cortado da seleção e Tite chama Douglas Luiz para a vaga

Volante do Real Madrid passou por um processo infeccioso no dente siso, e recebeu indicação de repouso absoluto nos próximos cinco dias

O volante Casemiro, do Real Madrid, não participará das próximas três partidas da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Para sua vaga, Tite convocou o também volante Douglas Luiz, jogador do Aston Vila, da Inglaterra.

Casemiro era esperado na concentração da Seleção em Bogotá, na Colômbia, onde o Brasil se prepara para a disputa dos próximos jogos. Porém, o atleta foi impossibilitado de se apresentar devido a um processo infeccioso em seu dente siso.

''Mantivemos contato com o Real Madrid e o jogador. Recebemos do clube os exames e informe médico mostrando processo infeccioso no dente siso com indicação de repouso absoluto e impossibilidade de treinamento nos próximos cinco dias'', contou Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira.

O próximo compromisso brasileiro pelas Eliminatórias será contra a Venezuela, em Caracas, às 20h30 (de Brasília) desta quinta-feira. Em seguida, o Brasil enfrenta a Colômbia, em Barranquilla, no domingo. O último confronto desta data Fifa será contra o Uruguai, na Arena da Amazônia, na quinta-feira seguinte.

A situação da Seleção Brasileira é muito tranquila na tabela. A equipe lidera de forma isolada com 24 pontos, seguida pela Argentina, com 18.

