Atleta responsável por chutar juiz no chão foi preso por tentativa de homicídio

09:57 | Out. 05, 2021

William Ribeiro, jogador do São Paulo-RS, clube da segunda divisão gaúcha, agrediu covardemente o árbitro Rodrigo Crivellaro, que estava deitado após levar um soco, com um pontapé

O atleta do São Paulo-RS, William Ribeiro, responsável pela agressão ao árbitro Rodrigo Crivellaro, no duelo contra o Guarani, em jogo válido pela segunda divisão do Campeonato Gaúcho, foi preso na última segunda-feira, 4, por tentativa de homicídio.



Segundo o delegado Vinicius Lourenço, em contato com a ESPN, o chute dado pelo atleta de 30 anos em Crivellaro, deixando o juiz inconsciente, não deu espaço para a dúvida que William assumiu o risco de tirar a vida do árbitro e por isso foi levando em flagrante.

“O atleta foi apresentado em flagrante de delito pela Polícia Militar após agredir o árbitro, que desmaiou. Ele (árbitro) teria recebido um soco e depois um chute, fazendo o ficar inconsciente. Conversei com a médica, foi feito uma tomografia do crânio, raio-x na coluna, tórax e bacia também”, relatou o delegado.

A partida entre São Paulo-RS e Guarani-RS foi suspensa após a agressão sofrida por Rodrigo Crivellaro, aos 16 minutos da segunda etapa, levando o juiz de ambulância e um tempo desacordado ao hospital.

