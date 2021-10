Mandantes que tiveram retorno da torcida ficaram sem vencer no fim de semana da Série A

10:28 | Out. 04, 2021

Quatro times receberam seus torcedores pela primeira vez na temporada e só a Chapecoense pontuou; Fortaleza, Cuiabá e Grêmio foram derrotados no reencontro com o público

Os torcedores que esperaram mais de um ano para ver seus clubes de perto não tiveram um retorno muito agradável. Isso porque nenhum dos quatro times do Brasileirão contemplados com o retorno da torcida neste fim de semana conseguiu vencer.

Dentre eles, só a Chapecoense pontuou, com um empate por 1 a 1 contra o São Paulo. Enquanto Fortaleza, Cuiabá-MT e Grêmio-RS foram derrotados por Atlético-GO, América-MG e Sport-PE, respectivamente.

Flamengo-RJ e Atlético-MG também tiveram presença de público em seus respectivos jogos e venceram, mas já haviam contado com torcida em outras competições. Palmeiras-SP e Red Bull Bragantino-SP jogaram em casa, mas ainda não tiveram torcedores presentes no Brasileirão devido a um decreto do estado de São Paulo, que só libera 30% da capacidade dos estádios a partir desta segunda-feira, 4.

Vale destacar que Bahia x Ceará e Santos x Fluminense foram adiados a pedido dos clubes da casa por não obterem a liberação de público por parte dos governos estaduais. Ambas as partidas acontecerão no dia 27/10.

Confira os resultados dos jogos finalizados da 23ª rodada do Brasileirão:

Cuiabá 0 x 2 América-MG

Fortaleza 0 x 3 Atlético-GO

Red Bull Bragantino 2 x 2 Corinthians

Atlético-MG 1 x 0 Internacional

Flamengo 3 x 1 Athletico-PR

Chapecoense 1 x 1 São Paulo

Palmeiras 1 x 1 Juventude

Grêmio 1 x 2 Sport

