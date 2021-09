Santos perde para Juventude e fica mais perto da zona de rebaixamento do Brasileiro

No Alfredo Jaconi, time gaúcho bate Peixe por 3 a 0, com gols de Ricardo Bueno, Dawhan e Guilherme Castilho, e complica equipe paulista na Série A

O Santos completou a oitava partida consecutiva sem vencer pelo Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. No Estádio Alfredo Jaconi, pela 22ª rodada, o time comandado por Fabio Carille acabou derrotado por 3 a 0 pelo Juventude e ficou mais perto da zona de rebaixamento.

Após encerrar um jejum de seis rodadas, o Juventude chega aos 26 pontos e figura na 14ª colocação. Já o Santos, no 16º lugar, permanece com 24 pontos, apenas um a mais que o Bahia, primeiro integrante da zona de rebaixamento.

Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos volta a campo para enfrentar o Fluminense às 18h15 (de Brasília) do próximo domingo, no Estádio da Vila Belmiro. Nos mesmos dia e horário, o Juventude encara o vice-líder Palmeiras, no Allianz Parque.

O jogo

Juventude e Santos fizeram um primeiro tempo de poucas oportunidades no Estádio Alfredo Jaconi. Com os respectivos meios de campo sem criação, os dois goleiros não tiveram muito trabalho, mas o time de Caxias do Sul conseguiu inaugurar o marcador no final.

O Santos começou melhor e assustou em cabeçada de Léo Baptistão após cruzamento de Felipe Jonatan da esquerda. Pouco depois, do outro lado, Marinho girou em cima da marcação e chutou com algum perigo. Para completar, Jean Mota arriscou de fora da área e viu a bola passar perto.

Logo em sua primeira finalização, o Juventude castigou o Santos aos 45 minutos da etapa inicial. Em cobrança de falta da intermediária, Guilherme Castilho levantou a bola na área. Experiente, Ricardo Bueno levou a melhor sobre Wagner Leonardo e cabeceou para o gol.

Em desvantagem no marcador, o Santos não conseguiu ameaçar o gol adversário no começo do segundo tempo e, aos 18 minutos, sofreu mais um gol em jogada aérea. Guilherme Castilho cobrou escanteio da esquerda e Dawhan subiu sozinho na primeira trave para cabecear.

Na tentativa de diminuir a diferença, o Santos levou perigo em jogada pelo lado direito. Em uma boa trama do ataque, Pará recebeu de Marinho e cruzou rasteiro. Dentro da área, Carlos Sanchez completou para o gol e a bola passou perto da trave esquerda de Douglas.

O Santos ganhou volume nos minutos finais e enfim conseguiu acertar o gol do Juventude, mas Douglas fez boas defesas em finalizações de Diego Tardelli e Marinho. Aos 38 minutos, Guilherme Castilho recebeu cruzamento de Capixaba da esquerda e fuzilou João Paulo para marcar o terceiro do time da casa.

