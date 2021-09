Lewis Hamilton conquista na Rússia sua vitória de número 100 na F1

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, chegou à vitória de número 100 na Fórmula 1, neste domingo, no Grande Prêmio da Rússia.

Além de ampliar seu recorde vitórias na F1, com este resultado no circuito de Sochi, Hamilton assumiu a liderança do Campeonato Mundial de Pilotos, passando o holandês Max Verstappen (Red Bull), que chegou em segundo, enquanto o terceiro lugar foi para o espanhol Carlos Sainz Jr (Ferrari).

