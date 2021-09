PSG vence Montpellier por 2 a 0 e segue com 100% de aproveitamento na Ligue 1

Gueye e Draxler marcaram os gols do Paris, que já soma 24 pontos em oito rodadas do Francesão

Neste sábado, 25, o Paris Saint-Germain ganhou do Montpellier, por 2 a 0, pela 8ª rodada do Campeonato Francês. Idrissa Gueye e Julian Draxler marcaram os gols no Parque dos Príncipes. Com o triunfo em casa, o PSG mantém 100% de aproveitamento na Ligue 1: lidera a competição e soma 24 pontos. Já o time do sul da França, que tem nove, ocupa a 11ª posição da tabela.

O Paris Saint-Germain volta a campo na terça-feira, às 16h00 (de Brasília), quando recebe o Manchester City pela 2ª rodada da Champions League. O Montpellier, por sua vez, enfrenta o Strasbourg em casa, no próximo sábado, ao meio-dia.

O jogo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O time da casa, treinado por Mauricio Pochettino, foi superior no primeiro tempo e abriu o placar ainda aos 14 minutos, com Gueye. Na entrada da área, Ángel Di María ajeitou a bola para o meio-campista senegalês, que dominou, limpou a marcação e finalizou forte no ângulo esquerdo, marcando um golaço.

A equipe visitante, sob o comando de Olivier Dall’Oglio, construiu oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes. Assim, foi para o vestiário em desvantagem.

Já na etapa complementar o confronto seguiu com superioridade do PSG, que teve mais posse de bola, pressionou o adversário e criou chances para ampliar o marcador.

Aos 44 minutos, Draxler entrou na área e, pela direita, finalizou por baixo do goleiro. Desta forma, o alemão aumentou a vantagem dos mandantes e sacramentou a vitória por 2 a 0.

Confira outros resultados da Ligue 1 deste sábado:

Saint-Étienne 0 x 3 Nice

Strasbourg 1 x 2 Lille

Lyon 1 x 1 Lorient

Tags