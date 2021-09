Seleção Feminina goleia Argentina por 4 a 1 em amistoso

Disputado no estádio Almeidão, na Paraíba, o jogo foi o último do time comandado por Pia Sundhage durante a Data Fifa de setembro

A Seleção Brasileira feminina venceu a Argentina, nesta segunda-feira, por 4 a 1. A partida amistosa, válida como preparação para a Copa América de 2022, ocorreu no Estádio Almeidão, na Paraíba, e contou com gols de Kerolin, Marta, Debinha e Yasmin para as mandantes. Larroquette fez para as visitantes.

O primeiro confronto entre as equipes ocorreu na última sexta-feira e acabou com vitória das brasileiras por 3 a 1.

Este jogo disputado em solo paraibano foi o último do time comandado por Pia Sundhage durante a Data Fifa de setembro.

O jogo

As brasileiras abriram o placar aos 19 minutos, com Kerolin, que marcou o primeiro gol dela pela Seleção. A atacante de 21 anos aproveitou cobrança de escanteio de Nycole e só empurrou para o fundo das redes.

Marta anotou o segundo do Brasil aos 36. A Rainha fez um golaço de falta da entrada da área: ela acertou o ângulo esquerdo da goleira.

Aos dois da etapa complementar, Debinha, de cabeça, fez o terceiro do Brasil. Ela foi acionada por Yasmin, pela esquerda, e completou para o fundo da meta. Três minutos depois, Larroquette aproveitou falha da zaga brasileira e diminuiu para 3 a 1.

Em seguida, aos 6, o Brasil confirmou a superioridade no gramado e balançou as redes mais uma vez, sacramentando a goleada. Marta passou para Yasmin, que bateu rasteiro cruzado da esquerda e fez o primeiro dela pelo time nacional.

