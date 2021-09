Artilheiro do Brasil nas Eliminatórias, Neymar desabafa sobre críticas: "Não sei mais o que faço"

Atacante chega ao 12º gol pela seleção brasileira no torneio classificatório para a Copa do Mundo e se pronuncia após críticas acerca da forma física

Com atuação decisiva de Neymar, o Brasil venceu o Peru na noite desta quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Autor de um dos gols na Arena Pernambuco, o atacante desabafou na saída do gramado ao comentar o feito de assumir a artilharia da Seleção no torneio.

Neymar cruzou para Éverton Ribeiro abrir o placar contra o Peru e marcou o segundo – na comemoração, exibiu o abdome e franziu a testa, já que recentemente teve a forma física questionada. No Recife, o atacante anotou seu 12º gol nas Eliminatórias, um recorde na história da Seleção Brasileira.

“O coletivo é o mais importante. Ao mesmo tempo, fico muito feliz por ser o goleador máximo de Eliminatórias, o maior assistente da Seleção e, logo mais, se tudo correr bem, vai ser uma honra também passar o Pelé. Não sei mais o que faço com essa camisa para a galera respeitar o Neymar”, disse o atacante à TV Globo.

“Isso é normal, já vem há muito tempo. É de vocês, repórteres, comentaristas e outros também. Às vezes, nem gosto mais de falar em entrevistas. Mas, em momentos importantes, venho aqui dar meu parecer”, disse Neymar, sem entrar em detalhes sobre o tipo de desrespeito que sente. “Todos. Deixo para a galera pensar um pouco”, afirmou.

No final de sua entrevista, Neymar mandou mensagem ao ídolo Pelé, internado após remover um tumor. “Espero que se recupere logo para continuar acompanhando a Seleção. Não só os brasileiros, como o mundo inteiro, estão tristes com você no hospital", disse o atleta, suspenso do jogo contra a Venezuela, pela 11ª rodada das Eliminatórias.

Mais tarde, por meio de seu perfil no Instagram, Neymar publicou a foto do momento em que exibiu o abdome na comemoração do gol e escreveu "gordinho bom de bola", com um emoji de gargalhada. O atacante do Paris Saint-Germain (PSG) usou a hashtag "RespeitaOPai".

