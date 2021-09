Brasil e Argentina duelam pelas Eliminatórias neste domingo, em São Paulo

O Brasil volta a campo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 neste domingo, 5. A Seleção terá pela frente a Argentina, às 16 horas, na Arena Neo Química, em São Paulo.

O confronto será o primeiro entre os dois grandes rivais do continente desde a final da Copa América, em 10 de julho. Na ocasião, os hermanos venceram o Brasil por 1 a 0 no Maracanã e acabaram com o jejum de títulos que vinha desde 1993.

Brasil e Argentina lideram as Eliminatórias, mas os brasileiros aparecem no topo da tabela com certa folga. A equipe canarinho tem 100% de aproveitamento em sete jogos e, portanto, soma 21 pontos. Embora ainda esteja invicta, a Argentina tem apenas quatro vitórias e três empates e está seis pontos atrás.

Para esta partida, Tite terá que mudar a escalação. Isso porque o zagueiro Marquinhos está suspenso após receber o cartão amarelo na vitória sobre o Chile, na quinta-feira. Lucas Veríssimo e Miranda disputam a posição.

Sem poder contar com jogadores que atuam no futebol inglês, alguns deles titulares, o comandante admitiu que a Seleção sofreu com as mudanças diante do Chile. O Brasil venceu por 1 a 0, mas não apresentou uma atuação convincente.

''Faltou um pouquinho mais de entrosamento, numa equipe que mal se ajustou, que nunca jogou junto, no primeiro e no segundo tempo. O que há é um desafio muito grande de coordenação de movimentos, links, de 11 jogadores que nunca jogaram juntos se ajustarem'', disse o treinador.

Do outro lado, a Argentina está motivada desde o título da Copa América. Os hermanos passaram sem dificuldades pela Venezuela fora de casa, por 3 a 1, e seguem na vice-liderança das Eliminatórias.

Os visitantes apostam mais uma vez que Messi vai levar a Argentina ao triunfo sobre o Brasil, na casa do adversário. Mas os comandados de Lionel Scaloni irão a campo sob ameaça de perder a posição na tabela em caso de derrota. Isso porque o terceiro colocado Equador, com nove pontos, receberá o Chile, também no domingo.

Ficha Técnica

BRASIL X ARGENTINA

BRASIL: Weverton, Danilo, Éder Militão, Miranda (Lucas Veríssimo) e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Neymar, Vinícius Júnior e Gabigol

Técnico: Tite

ARGENTINA: Emiliano Martínez, Molina, Pezzella, Otamendi e Acuña; De Paul, Guido Rodríguez, Lo Celso e Dí María; Messi e Lautaro Martínez

Técnico: Lionel Scaloni

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: Domingo, 5 de setembro de 2021

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Jhon Ospina (COL)

