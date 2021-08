CBF recua e cancela venda de ingressos para Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias

A seleção brasileira masculina de goalball venceu a Argélia de virada por 10 a 4 na manhã desta sexta-feira (27) e garantiu a classificação para as quartas de final na Paralimpíada de Tóquio (Japão). Apesar do placar elástico, o jogo não começou bem para o Brasil, que foi para perdendo por 3 a 1 no primeiro tempo, cujo protagonista foi o jogador Samir Belhouchat., do lado adversário. Além de ser o autor dos três gols para a Argélia, Belhouchat defendeu um pênalti.

A brilliant second half performance by Brazil sees them score nine unanswered goals to deny Algeria a famous win.



Video description: white circle with Brazil 10 Algeria 4 in the middle, on an orange background.#Goalball #Tokyo2020 pic.twitter.com/Ksm38aiCib