Com Everson, ex-Ceará, Tite convoca mais nove jogadores para a seleção brasileira

A delegação do Ceará embarcou para Belo Horizonte no início da tarde desta sexta-feira, 27. A chegada na capital mineira, onde o time encara o América-MG, domingo, 29, pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro está prevista para às 17 horas. Por mais que o Vovô não tenha desfalques por suspensão, alguns jogadores não seguiram com o elenco por questão de lesão.



São os casos do lateral-direito Buiú e do atacante Mendoza. O primeiro segue tratando uma inflamação no joelho direito no Centro de Saúde e Performance (CESP) do clube. Quanto ao colombiano, não foi divulgado boletim médico sobre a situação dele, mas o jogador não chegou a treinar hoje pela manhã com a equipe, no último trabalho antes da viagem. Ele ficou somente na academia.

Eles se juntam ao zagueiro Klaus, que segue no departamento médico, se recuperando de uma cirurgia. Além disso, o goleiro João Ricardo e o volante Oliveira continuam o período de transição. Um novo boletim do DM sairá às 10 horas de domingo, antes do jogo entre Vovô e Coelho.

O Ceará ainda fará um último treino antes do duelo, na manhã deste sábado, 28, na Toca da Raposa 2, a partir das 9 horas. A escalação do Alvinegro para para encarar o América-MG, porém, não deve ser muito diferente de: Richard; Fabinho (Gabriel Dias); Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; F. Sobral, W. Oliveira (Marlon); Lima, Vina, Rick; Cléber.

Diante do vice-lanterna, o Ceará tentará encerrar o jejum de vitórias como visitante na atual edição da Série A do Brasileiro.

Com informações de Gerson Barbosa e Lucas Mota

