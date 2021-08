Uefa escolhe ítalo-brasileiro Jorginho como melhor jogador da temporada: confira os premiados

O volante ítalo-brasileiro Jorginho, do Chelsea, foi eleito o melhor jogador da temporada pela Uefa durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogador de 29 anos venceu o volante N'golo Kanté e o meia Kevin de Bruyne, do Manchester City.

Jorginho foi peça fundamental para o título da Liga dos Campeões do Chelsea e da Eurocopa com a seleção italiana. Entre outros jogadores premiados na cerimônia estão Edouard Mendy, também do Chelsea, eleito melhor goleiro da temporada. Rúben Dias, zagueiro do Manchester City, foi eleito o melhor defensor.

Kanté venceu o prêmio de melhor meio-campista pelos seus feitos com Chelsea e seleção francesa na Eurocopa. Erling Haaland, jovem sensação do Borussia Dortmund, foi eleito o melhor atacante.

O técnico Thomas Tuchel, comandante do Chelsea na conquista da Champions League, foi eleito o melhor técnico da temporada, superando Pep Guardiola e Roberto Mancini.

Nos prêmios individuais do futebol feminino, Sandra Paños (Barcelona) foi eleita a melhor goleira, Irene Paredes (PSG) a melhor defensora, Alexia Putellas (Barcelona) a melhor meio-campista, Jenni Hermoso (Barcelona) a melhor atacante e Lluís Cortés (Barcelona) o melhor técnico. Alexia também foi eleita a melhor jogadora da temporada.

