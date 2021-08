São Paulo libera 12 mil torcedores para jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo

O Banco Carrefour passou a oferecer conta digital com crédito aos clientes. Pelo produto são disponibilizados valores mensais para as compras de mercado, combustível e medicamentos. O crédito rotativo fica entre R$ 300 e R$ 600. Quando o cliente faz o pagamento do valor já utilizado, novo crédito é liberado automaticamente para o período seguinte.

O formato já é oferecido em 100% das lojas Carrefour no Brasil e, segunda nota da empresa, "tem como principal foco criar uma alternativa de acesso ao crédito e de inclusão financeira para clientes que não podem utilizar outro tipo de produto, como os cartões".

A nova conta digital traz aos clientes um crédito rotativo que atualmente fica entre R300,00 e R 600,00. Ao final do mês quando o cliente faz o pagamento do valor, o crédito já é liberado automaticamente para o período seguinte. A conta é totalmente digital e o crédito oferecido pode ser utilizado por meio de QR Code apenas dentro de unidades do ecossistema Carrefour, como os hipermercados, Postos de combustível e Drogarias.

De acordo com Carlos Mauad, CEO do Banco Carrefour, a instituição tem cada vez mais se posicionado como uma verdadeira fintail - uma organização financeira ágil, capaz de atender milhares de clientes de estruturas varejistas - e, nessa linha, tem trabalhado na construção de iniciativas que tornem o crédito mais acessível para o consumidor. "A nossa carteira digital surgiu do entendimento de que há uma parcela da população que ainda está à margem e sem acesso ao crédito. Por isso, resolvemos inverter a lógica do mercado, oferecendo um modelo de conta digital cuja a proposta de valor privilegia o cash out ao invés do cash in", afirma. "Dessa forma, conseguimos ofertar um instrumento de crédito de entrada para consumidores que não podem utilizar outro tipo de produto financeiro".

Desde a autorização do Bacen, em 2020, para que o Banco Carrefour opere como um Banco Múltiplo, a instituição tem investido na estruturação de novos produtos e iniciativas que apoiem do ponto de vista financeiro todo o Grupo Carrefour Brasil, desde o Carrefour varejo, o Atacadão, as plataformas de e-commerce do grupo, além dos demais pilares. "Queremos manter o foco em entregar soluções que colaborem com a inclusão financeira e digital do cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, e que estejam presentes em todas as etapas da sua jornada como consumidor", finaliza Mauad.

Sobre o Banco Carrefour

O Banco Carrefour é a principal Fintail do Brasil. Uma organização financeira ágil, capaz de atender milhares de clientes de estruturas de varejo como Carrefour e Atacadão. Como parte do Grupo Carrefour Brasil, único varejista com um banco próprio no país, a instituição conta, além dos Carrefour e Atacadão , com um portfólio variado de produtos financeiros, que envolve empréstimos, seguros, entre outros. Ao todo, são mais de 700 colaboradores do Banco e outros mais de 3 mil profissionais de atendimento e vendas que fazem parte da instituição financeira.

