No aniversário de 123 anos, Vasco perde para o Operário-PR pela Série B

O Fluminense agiu rapidamente e aposta na solução caseira para o lugar de Roger Machado. Horas após anunciar a demissão do técnico, o clube carioca confirmou o nome do novo comandante. Efetivado, Marcão assume o time até o fim da temporada.

“A diretoria efetivou o nome de Marcão com base nos objetivos alcançados pelo treinador em suas recentes passagens no comando do time. Em 2019, ele ajudou a equipe a escapar do rebaixamento e ainda a chegar à Copa Sul-Americana. Em 2020, assumiu após a saída de Odair Hellmann. Não só manteve o bom nível do trabalho anterior como ainda conseguiu melhorar a performance do time, com aproveitamento de 59,5%”, informou, em nota oficial, o Fluminense.

Curiosamente, Marcão entregou o time para Roger Machado. O técnico não resistiu à eliminação na Libertadores e foi demitido. Além disso, o Tricolor Carioca vem de quatro derrotas consecutivas pelo Brasileirão.

Ídolo do Fluminense, Marcão defendeu o clube na época de jogador e conhece bem o elenco em função do cargo anterior de auxiliar. Além disso, comandou a maioria dos jogadores na temporada de 2020.

Marcão reassume o Tricolor com a missão de colocar o time nos trilhos no Brasileiro e pensando também no mata-mata da Copa do Brasil. O Flu está nas quartas de final e tem pela frente o Atlético-MG.

O técnico já deve estrear nesta segunda-feira. Os cariocas recebem o Galo, às 20 horas (de Brasília), em São Januário, pela 17ª rodada do Brasileirão. Com 17 pontos em 15 jogos (tem uma partida adiada), o Tricolor está na 15ª colocação.

