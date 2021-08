Prefeito de Belo Horizonte critica quebra de protocolo em jogo no Mineirão: "Irresponsáveis"

Sem sustos e nem dificuldades, o Flamengo voltou a dominar o Olimpia ontem, com nova goleada, desta vez por 5 a 1, e confirmou sua vaga nas semifinais da Copa Libertadores. A grande performance do time brasileiro contra os paraguaios pôde ser acompanhada por 11.211 torcedores presentes nas arquibancadas do estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Quem também celebrou a vaga em grande estilo e acompanhado por parte da torcida foi o Atlético-MG, que não tomou conhecimento do River Plate, venceu novamente — desta vez por 3 a 0, no Mineirão —, e agora vai encarar o Palmeiras em duelo 100% nacional pela semifinal do torneio continental.

Assim, caso o Fluminense passe pelo Barcelona de Guayaquil, um time do Brasil terá garantido novo título continental, o terceiro consecutivo do País.

Como havia vencido o jogo de ida por 4 a 1, o Fla finaliza o confronto com o placar agregado de 9 a 2, o maior desta edição da Libertadores até agora. O triunfo ampliou a série invicta da equipe carioca na competição. Agora são 15 jogos, ou quase um ano, sem perder. Trata-se da maior invencibilidade do Fla em sua história na Libertadores.

Como virou rotina na competição, o Fla contou novamente nesta quarta com o faro de gol de Gabriel. Artilheiro da Libertadores, ele balançou as redes duas vezes e chegou aos 10 gols em 10 jogos nesta edição do torneio sul-americano. O atacante superou sua performance de 2019, quando o Fla foi campeão, com 9 gols em 12 jogos. Os demais tentos foram de Bruno Henrique, Willian Arão e Salcedo (contra), enquanto o Olimpia descontou com Recalde.



No Mineirão o Brasil garantiu um finalista. Se na terça-feira o Palmeiras avançou na quarta de final nacional contra o São Paulo, ontem o Atlético-MG não deu qualquer margem de reação ao River Plate, vencendo por 3 a 0, com gols de Zaracho (2) e Hulk.



Na ida, o campeão continental de 2013 e atual líder do Brasileirão já havia vencido o River — e em pleno Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O 1 a 0, com gol de Nacho Fernandéz, garantia a vantagem do empate. E nem o desfalque do herói da primeira parte do confronto e maestro do meio-campo do Galo intimidou o time mineiro, incentivado por 16 mil torcedores aglomerados no Mineirão sob protocolo sanitário duvidoso. (Com agências)





