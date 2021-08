Bahia anuncia argentino Diego Dabove como novo técnico

O Bahia se movimentou rápido no mercado para repor Dado Cavalcanti. Nesta quarta-feira, o tricolor anunciou o argentino Diego Dabove para a sequência da temporada.

Aos 48 anos, o argentino chega para o seu quarto trabalho na carreira de técnico. Dabove se destacou no Godoy Cruz, levando a equipe de Mendoza ao vice-campeonato argentino.

Diego também passou pelo Argentino Jrs e San Lorenzo - o último, clube da qual não conseguiu repetir o sucesso e saiu em maio da atual temporada.

"Buscamos um técnico em ascensão, moderno, de uma escola nova e com reconhecido trabalho de aproveitamento de jovens jogadores", disse o presidente Guilherme Bellintani.

O argentino trás junto os auxiliares Guillermo Formica e Walter Ribonetto e o preparador físico Agustín Buscaglia.

Sem vencer há seis jogos no Brasileirão, o Bahia enfrenta o Grêmio no próximo sábado, às 19h, em Porto Alegre. O tricolor baiano deve ser comandado ainda por Bruno Lopes, do Sub-23.



