A final da Champions League de 2023/2024 vai trazer dois clubes com místicas distintas; saiba tudo sobre a decisão Real Madrid x Borussia

Com o último classificado para a final da Champions League concretizado, Borussia Dortmund e Real Madrid vão se enfrentar no dia 1º de junho em Wembley, na Inglaterra. O Borussia retorna à final do torneio após 11 anos, enquanto o Real Madrid - maior campeão da competição - está em busca da 15ª conquista.

Final da Champions League 2024: saiba tudo Real Madrid x Borussia

A final da Champions League de 2023/2024 vai trazer dois clubes com místicas distintas, mas com a mesma intenção. Por ser o maior campeão, o Real Madrid quer aumentar sua consolidação como o "Maior Clube do Mundo", alcunha na qual seus torcedores adotaram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por outro lado, o Borussia Dortmund, ou BVB, tem apenas uma única conquista de Champions League, ocorrida na temporada de 1996/1997, e quer presentear seu maior ídolo dos dias atuais, Marco Reus, com o maior título do continente.