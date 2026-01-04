Chelsea marca no fim e arranca empate contra o Manchester City

Chelsea marca no fim e arranca empate contra o Manchester CityA partida marcou o segundo compromisso do Chelsea após a saída de Enzo Maresca do comando da equipe
Neste domingo, no Etihad Stadium, o Manchester City e o Chelsea ficaram no empate em 1 a 1, pela 20ª rodada do Inglês. Tijjani Reijnders descontou para os donos da casa, enquanto Enzo Fernández marcou para os visitantes.
A partida marcou o segundo compromisso do Chelsea após a saída de Enzo Maresca do comando da equipe. No clássico, o time londrino foi dirigido por Calum McFarlane, treinador do sub-20 do clube.
Com o resultado, o City chegou aos 42 pontos, ficando a seis do Arsenal, líder da Premier League. O Chelsea, por sua vez, soma 31 pontos e ocupa a quinta colocação.
O Chelsea encontrou dificuldades para criar ao longo do primeiro tempo. Mais organizado, o City abriu o placar aos 41, quando Rodri roubou a bola e acionou Cherki, que puxou o contra-ataque antes da finalização de Tijjani Reijnders para o gol.
Na volta do intervalo, o time de Londres conseguiu pressionar mais e teve sua principal chance logo aos três minutos, com Pedro Neto cara a cara com o goleiro, mas o camisa 7 finalizou para fora. Nos acréscimos, Enzo Fernandes marcou o gol de empate para o Chelsea. Donnarumma chegou a defender a primeira finalização do camisa 8, mas, na segunda tentativa, não conseguiu evitar o gol.
Próximos jogos de City e Chelsea
Manchester City
Manchester City x Brighton - Campeonato Inglês
Data e horário: 7 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)
Local: Etihad Stadium
Chelsea
Fulham x Chelsea - Campeonato Inglês
Data e horário: 07 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)
Local: Craven Cottage