Cristiano Ronaldo marca duas vezes e Portugal goleia Armênia por 5 a 0 pelas Eliminatórias

Cristiano e João Félix, duas vezes cada, e João Cancelo marcaram os gols da vitória portuguesa no confronto

Os portugueses dominaram a partida do início ao fim. Logo aos nove minutos, João Félix abriu o placar a favor da equipe visitante com um gol de cabeça. Aos 20, Cristiano Ronaldo aumentou a vantagem após o cruzamento certeiro de Pedro Neto.

Portugal estreou goleando nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Neste sábado, 6, a seleção lusitana derrotou a Armênia por 5 a 0, em Erevã, com direito a dois gols de Cristiano Ronaldo. João Félix (duas vezes) e João Cancelo completaram o placar.

Portugal marcou o terceiro aos 31 minutos do primeiro tempo, com João Cancelo, após o lateral concluir uma sobra na área e finalizar sem chances para o goleiro adversário.

Os lusitanos não diminuíram o ritmo após a volta do intervalo. Com menos de um minuto na etapa final, CR7 soltou um foguete de fora da área e anotou o quarto. João Félix, aos 16 minutos, fez o quinto de calcanhar, após tabelar com Gonçalo Ramos.

Com mais estes dois tentos anotados, Cristiano Ronaldo segue a incessante busca pelo milésimo gol de sua carreira. Com os gols marcados no duelo deste sábado, ele alcançou 942 bolas na rede.

(Com Leví Lima para Esportes O POVO)