Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sorteio da Champions League 2025/26 acontece nesta quinta, 28; veja onde assistir

Sorteio da Champions League 2025/26 acontece nesta quinta, 28; veja onde assistir

Essa será a segunda edição seguida com o novo formato da Champions, inserindo os 36 clubes em um único grupo
Autor Gazeta Esportiva
Autor
Gazeta Esportiva Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Champions League 2025/26 já tem os 36 clubes que disputarão a fase de liga. Nesta quarta-feira, 27, os playoffs definiram as últimas vagas, com Benfica, Club Brugge, Copenhagen e Qarabag garantindo presença na competição. Agora, a expectativa se volta para o sorteio que vai organizar os confrontos da próxima etapa.

Entre os cabeças de chave, o Pote 1 traz gigantes como PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona.

Onde assistir: A cerimônia acontece nesta quinta-feira, 28, às 13 horas (de Brasília), no Grimaldi Forum, em Mônaco, com transmissão ao vivo pela TNT Sports (TV fechada), HBO Max (streaming), UEFA.tv (streaming) e pelo SBT (TV aberta).

Como funciona o formato?

Essa será a segunda edição seguida com o novo formato da Champions. Diferente da fase de grupos tradicional, agora os 36 times são distribuídos em quatro potes e cada equipe enfrentará oito adversários diferentes — dois de cada pote — somando quatro jogos em casa e quatro fora.

Para evitar desequilíbrios, o regulamento impede que clubes do mesmo país se enfrentem nesta fase e também não permite que um time encare duas equipes da mesma liga. O sorteio é realizado por um software da Uefa, desenvolvido para impedir repetições e acelerar o processo.

O sistema de classificação também mudou. Os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes que terminarem entre a nona e a 24ª posição disputam uma fase de playoffs, em confrontos de ida e volta, para tentar uma vaga no mata-mata.

A partir da 25ª posição, os clubes estarão eliminados. Outro detalhe é que os quatro primeiros colocados na tabela da fase de liga terão a vantagem de decidir em casa nas oitavas, quartas e semifinais.

O calendário da temporada já está definido. A fase de liga começa em 16 de setembro de 2025 e termina em 28 de janeiro de 2026. Os playoffs de repescagem serão disputados em fevereiro, e a fase de oitavas de final terá início em março.

As quartas de final estão marcadas para abril, enquanto as semifinais acontecem entre o fim de abril e o início de maio. A grande decisão será realizada em 30 de maio de 2026, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria.

Veja quais os potes do torneio:

Pote 1

  • PSG;
  • Real Madrid;
  • Manchester City;
  • Bayern de Munique;
  • Liverpool;
  • Inter de Milão;
  • Chelsea;
  • Borussia Dortmund; e
  • Barcelona.

Pote 2

  • Arsenal;
  • Bayer Leverkusen;
  • Atlético de Madrid;
  • Benfica;
  • Atalanta;
  • Villarreal;
  • Juventus;
  • Eintracht Frankfurt; e
  • Club Brugge.

Pote 3

  • Tottenham;
  • PSV;
  • Ajax;
  • Napoli;
  • Sporting;
  • Olympiacos;
  • Slavia Praga;
  • Bodø/Glimt; e
  • Olympique de Marselha.

Pote 4

  • Copenhagen;
  • Monaco;
  • Galatasaray;
  • Union Saint-Gilloise;
  • Qarabag;
  • Athletic Bilbao;
  • Newcastle;
  • Pafos; e
  • Kairat Almaty.

(Com Leví Lima para Esportes/O POVO)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar