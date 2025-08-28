Sorteio da Champions League 2025/26 acontece nesta quinta, 28; veja onde assistir

Sorteio da Champions League 2025/26 acontece nesta quinta, 28; veja onde assistirEssa será a segunda edição seguida com o novo formato da Champions, inserindo os 36 clubes em um único grupo
A Champions League 2025/26 já tem os 36 clubes que disputarão a fase de liga. Nesta quarta-feira, 27, os playoffs definiram as últimas vagas, com Benfica, Club Brugge, Copenhagen e Qarabag garantindo presença na competição. Agora, a expectativa se volta para o sorteio que vai organizar os confrontos da próxima etapa.
Entre os cabeças de chave, o Pote 1 traz gigantes como PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona.
Onde assistir: A cerimônia acontece nesta quinta-feira, 28, às 13 horas (de Brasília), no Grimaldi Forum, em Mônaco, com transmissão ao vivo pela TNT Sports (TV fechada), HBO Max (streaming), UEFA.tv (streaming) e pelo SBT (TV aberta).
Como funciona o formato?
Essa será a segunda edição seguida com o novo formato da Champions. Diferente da fase de grupos tradicional, agora os 36 times são distribuídos em quatro potes e cada equipe enfrentará oito adversários diferentes — dois de cada pote — somando quatro jogos em casa e quatro fora.
Para evitar desequilíbrios, o regulamento impede que clubes do mesmo país se enfrentem nesta fase e também não permite que um time encare duas equipes da mesma liga. O sorteio é realizado por um software da Uefa, desenvolvido para impedir repetições e acelerar o processo.
O sistema de classificação também mudou. Os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes que terminarem entre a nona e a 24ª posição disputam uma fase de playoffs, em confrontos de ida e volta, para tentar uma vaga no mata-mata.
A partir da 25ª posição, os clubes estarão eliminados. Outro detalhe é que os quatro primeiros colocados na tabela da fase de liga terão a vantagem de decidir em casa nas oitavas, quartas e semifinais.
O calendário da temporada já está definido. A fase de liga começa em 16 de setembro de 2025 e termina em 28 de janeiro de 2026. Os playoffs de repescagem serão disputados em fevereiro, e a fase de oitavas de final terá início em março.
As quartas de final estão marcadas para abril, enquanto as semifinais acontecem entre o fim de abril e o início de maio. A grande decisão será realizada em 30 de maio de 2026, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria.
Veja quais os potes do torneio:
Pote 1
- PSG;
- Real Madrid;
- Manchester City;
- Bayern de Munique;
- Liverpool;
- Inter de Milão;
- Chelsea;
- Borussia Dortmund; e
- Barcelona.
Pote 2
- Arsenal;
- Bayer Leverkusen;
- Atlético de Madrid;
- Benfica;
- Atalanta;
- Villarreal;
- Juventus;
- Eintracht Frankfurt; e
- Club Brugge.
Pote 3
- Tottenham;
- PSV;
- Ajax;
- Napoli;
- Sporting;
- Olympiacos;
- Slavia Praga;
- Bodø/Glimt; e
- Olympique de Marselha.
Pote 4
- Copenhagen;
- Monaco;
- Galatasaray;
- Union Saint-Gilloise;
- Qarabag;
- Athletic Bilbao;
- Newcastle;
- Pafos; e
- Kairat Almaty.
