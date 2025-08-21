Independiente x Universidad de Chile é cancelado após cenário de guerra na arquibancada

José Antonio Viera-Gallo, embaixador do Chile na Argentina, relatou à CNN que dois torcedores passaram por cirurgias delicadas na cabeça / Crédito: Alejandro PAGNI / AFP

Uma confusão generalizada fez a partida entre Independiente e Universidad de Chile ser cancelada nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O ocorrido foi registrado nesta quarta-feira, 20, em Avellaneda, cercado por um momento de medo, desespero e sangue nas arquibancadas. A interrupção aconteceu no início do segundo tempo, quando a selvageria foi iniciada. Torcedores do clube chileno chegaram até mesmo a saltar das arquibancadas, cercados por argentinos. Parte dos envolvidos foram esfaqueados e hospitalizados. Imagens mostraram um cenário de guerra, com feridos deixando o estádio Libertadores da América às pressas, ensanguentados e até mesmo despidos. O placar marcava 1 a 1. Na ida, a La U havia vencido por 1 a 0. A Conmebol confirmou o cancelamento da partida.

"A Diretoria de Competições e Operações da CONMEBOL anunciou que, devido à falta de garantias de segurança do clube local e das autoridades de segurança locais para garantir a continuidade da partida entre Independiente (ARG) e Universidad de Chile (CHI) pelas oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana de 2025, a partida foi cancelada", diz a nota da entidade. A vaga nas quartas de final será decidida nos tribunais. Segundo o Tyc Sports, da Argentina, 350 torcedores do time chileno foram presos. Não há registro de mortes confirmadas oficialmente, mesmo com relatos extraoficiais, e nem balanço do número de feridos. As vítimas se encaminharam ao Hospital Fiorito, que fica na cidade. Todas as informações foram encaminhadas ao Comitê Disciplinar da Confederação Sul-Americana de Futebol. Confusão entre torcidas de Independiente x Universidad de Chile, em Avellaneda, pela Copa Sul-Americana Crédito: Alejandro PAGNI / AFP Cenário de guerra Simpatizantes das duas equipes atiraram pedras e outros objetos em direção aos rivais, com os chilenos ateando fogo nas arquibancadas do estádio, além de uma bomba lançada na direção dos argentinos. Torcedores do time da casa chegaram a pular para o campo de jogo, buscando segurança. Na imprensa argentina, houve relatos de pedras e barras de ferro atiradas pelos chilenos sobre a torcida adversária.