Independiente x Universidad de Chile é cancelado após cenário de guerra na arquibancada

Independiente x Universidad de Chile é cancelado após cenário de guerra na arquibancadaConflito iniciou no final do primeiro tempo do jogo válido pela Sul-Americana com troca de pedras, fogo na arquibancada e uma bomba lançada pelos chilenos contra argentinos
Uma confusão generalizada fez a partida entre Independiente e Universidad de Chile ser cancelada nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O ocorrido foi registrado nesta quarta-feira, 20, em Avellaneda, cercado por um momento de medo, desespero e sangue nas arquibancadas. A interrupção aconteceu no início do segundo tempo, quando a selvageria foi iniciada. Torcedores do clube chileno chegaram até mesmo a saltar das arquibancadas, cercados por argentinos.
Parte dos envolvidos foram esfaqueados e hospitalizados. Imagens mostraram um cenário de guerra, com feridos deixando o estádio Libertadores da América às pressas, ensanguentados e até mesmo despidos. O placar marcava 1 a 1. Na ida, a La U havia vencido por 1 a 0. A Conmebol confirmou o cancelamento da partida.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
"A Diretoria de Competições e Operações da CONMEBOL anunciou que, devido à falta de garantias de segurança do clube local e das autoridades de segurança locais para garantir a continuidade da partida entre Independiente (ARG) e Universidad de Chile (CHI) pelas oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana de 2025, a partida foi cancelada", diz a nota da entidade. A vaga nas quartas de final será decidida nos tribunais.
Segundo o Tyc Sports, da Argentina, 350 torcedores do time chileno foram presos. Não há registro de mortes confirmadas oficialmente, mesmo com relatos extraoficiais, e nem balanço do número de feridos. As vítimas se encaminharam ao Hospital Fiorito, que fica na cidade. Todas as informações foram encaminhadas ao Comitê Disciplinar da Confederação Sul-Americana de Futebol.
Cenário de guerra
Simpatizantes das duas equipes atiraram pedras e outros objetos em direção aos rivais, com os chilenos ateando fogo nas arquibancadas do estádio, além de uma bomba lançada na direção dos argentinos. Torcedores do time da casa chegaram a pular para o campo de jogo, buscando segurança. Na imprensa argentina, houve relatos de pedras e barras de ferro atiradas pelos chilenos sobre a torcida adversária.
Conforme noticiado pelo jornal TyC Sports, a Conmebol proibiu a presença da polícia no setor dos chilenos. Assim, apenas uma equipe de segurança particular estava no local e tentou remover os torcedores, mas muitos se negaram a sair. Assim, integrantes de organizadas do Independiente conseguiram entrar no setor visitante quando ainda havia pessoas no local.
Os argentinos, que brigaram em maioria setor após isso, penduraram no alambrado as camisas e as calças que arrancaram dos chilenos após as agressões. Eram cerca de 100 argentinos contra 20 chilenos, com barras de ferro e pedaços de madeira. Alguns chilenos também foram esfaqueados e levados ao hospital.
De acordo com a ESPN, a Universidad de Chile recebeu 5 mil ingressos, maior do que a capacidade normal do setor de visitantes, por conta de um acordo prévio entre os dois clubes.