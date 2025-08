Goleiro brasileiro morre afogado em Portugal aos 27 anos

A morte foi confirmada oficialmente pelo Grupo Desportivo de Caldelas, equipe das divisões inferiores do futebol português, pela qual Jeferson havia recentemente renovado contrato. Em nota de pesar publicada no Instagram, o clube destacou o legado deixado pelo jogador, exaltando sua dedicação, profissionalismo e amizade dentro e fora de campo.

O futebol brasileiro amanheceu de luto neste domingo, 3, com a confirmação da morte do goleiro Jeferson Merli, de 27 anos, em Portugal. Segundo a imprensa local, o atleta morreu afogado no sábado, 4, enquanto aproveitava dias de folga em uma praia artificial no Parque Nacional da Peneda-Gerês, na região de Terras de Bouro, ao norte do país. O local é conhecido por atrair turistas nos meses de verão europeu e fica a cerca de 30 quilômetros da cidade de Braga.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Natural de Vista Alegre do Alto, no interior de São Paulo, Merli iniciou a carreira no Brasil, onde atuou pelo União, de Mato Grosso do Sul, em 2019. No mesmo ano, embarcou rumo ao futebol europeu. Primeiro, defendeu o Safor, da Espanha. Depois, seguiu para Portugal, onde passou por clubes como Condor, Águias da Graça, Lage, Terras de Bouro e, por fim, o Caldelas.

“É com enorme tristeza e profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso guarda-redes Jeferson Merli. O nosso clube jamais esquecerá a sua entrega e a marca que deixou em todos nós. Descansa em paz, Jeferson”, escreveu o Caldelas.

As autoridades portuguesas devem investigar as circunstâncias do afogamento. Até o momento, não há informações sobre o translado do corpo ou cerimônias de despedida.