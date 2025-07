Caso Ancelotti: Messi e CR7 também já foram condenados na Espanha

Ex-comandante do Real Madrid e atual treinador da seleção brasileira foi condenado a um ano de prisão por problemas com o fisco espanhol

O astro argentino Lionel Messi, então jogador do Barcelona, foi condenado, em 2015, a 21 meses de prisão e a pagar mais de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões).

Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti não é a primeira personalidade ligada ao mundo do futebol que tem problemas com o fisco espanhol .

Em 2018, o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, pagou uma multa de 18,8 milhões de euros (R$ 120 milhões) e foi condenado a dois anos de prisão.

Outros casos semelhantes

Em um caso muito parecido com o de Ancelotti, o ex-jogador e agora treinador do Real Madrid, Xabi Alonso, foi acusado de fraude fiscal por transferir seus direitos de imagem a uma empresa radicada no exterior, mas foi absolvido.

E a cantora colombiana Shakira, ex-esposa do zagueiro Gerard Piqué, teve que chegar a um acordo em novembro de 2023 para evitar um julgamento por fraude fiscal.