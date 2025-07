Semifinais do Mundial de Clubes: confira datas, horários e locais dos duelos

O primeiro duelo das semifinais do Mundial de Clubes acontecerá na próxima terça-feira, 8, entre Fluminense e Chelsea, às 16h

O primeiro duelo das semifinais do Mundial de Clubes acontecerá na próxima terça-feira. Fluminense e Chelsea se enfrentam às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, região metropolitana de Nova York.

As semifinais do Mundial de Clubes estão definidas após os confrontos deste final de semana. O Fluminense, único brasileiro restante na competição, terá pela frente o Chelsea, que eliminou o Palmeiras. Já o Real Madrid enfrentará o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League.

Já Real Madrid e Paris Saint-Germain se enfrentarão no dia seguinte, quarta-feira, também às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium.

A grande final está marcada para domingo, dia 13 de julho, às 16h (de Brasília), novamente no MetLife Stadium, em Nova York, palco que também receberá a final da Copa do Mundo do ano que vem.



Para fazer história

Das quatro equipes que permanecem “vivas” no torneio, duas já conquistaram o Mundial: Real Madrid e Chelsea. Os espanhóis ostentam nove títulos mundiais, enquanto o Chelsea tem somente um, conquistado em cima do Palmeiras, em 2021.

Fluminense e Paris Saint-Germain vão em busca da primeira conquista. O Tricolor carioca venceu a Libertadores em 2023, mas perdeu a final do Mundial de Clubes para o Manchester City no fim daquele ano. O PSG, por sua vez, disputa pela primeira vez o torneio, que agora tem um novo formato, já que até a atual temporada jamais havia conquistado a Champions League.