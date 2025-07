Musiala, do Bayern, ficará afastado por "longo período" após fratura na fíbula

Jamal Musiala, rosato do Bayern de Munique / Crédito: Alexander Hassenstein/Getty Images via AFP

O meia do Bayern de Munique, Jamal Musiala, enfrentará um "longo período" afastado dos gramados após sofrer uma fratura na fíbula e uma luxação no tornozelo durante o Mundial de Clubes, informou o clube alemão neste domingo. O jogador da seleção alemã de 22 anos se machucou em uma disputa com o goleiro do Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, na derrota do Bayern por 2 a 0 nas quartas de final em Atlanta, neste sábado.