Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense: saiba o chaveamento do mata-mata do Mundial

Após avanço do Bayern na segunda colocação, Flamengo projeta duelo direto com os alemães nas oitavas do Mundial / Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Com o fim da fase de grupos e início do mata-mata do Super Mundial de Clubes 2025, os quatro representantes do futebol brasileiro garantiram vaga nas oitavas de final da competição. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras seguem vivos na disputa e já conhecem seus respectivos adversários na próxima fase. Dos quatro brasileiros classificados, três estão do mesmo lado da chave: Fluminense, Palmeiras e Botafogo — com os dois últimos se enfrentando nesta primeira fase do mata-mata. Assim, o Brasil já tem pelo menos um clube garantido nas quartas de final.

O confronto entre Glorioso e Alviverde acontece já neste sábado, 28, na Filadélfia (EUA). Deste embate "caseiro", quem sair vitorioso enfrentará o vencedor do duelo entre Benfica e Chelsea, nas quartas de final. Os cariocas se classificaram em segundo no chamado "grupo da morte", que tinha ainda PSG e Atlético de Madrid, enquanto os paulistas avançaram como os líderes da chave A.

Do lado oposto da chave está o Flamengo, que após avançar como líder invicto do grupo D, terá um difícil confronto na próxima fase. O Rubro-Negro vai encarar o alemão Bayern de Munique, que se classificou como vice-líder do grupo C, ao ser derrotado pelo Benfica por 1 a 0. Caso avance contra os bávaros, o time da Gávea terá como adversário nas quartas de final o vencedor do confronto entre PSG e Inter Miami. Já em uma eventual semifinal, o Flamengo poderá cruzar com gigantes como Real Madrid, Juventus, Borussia Dortmund ou Monterrey. Finalizando o quarteto de classificados, o Fluminense foi o último brasileiro a garantir vaga nas oitavas do Mundial. O Tricolor avançou na vice-liderança da chave F, que teve o Borussia Dortmund em 1°, ao segurar um empate sem gols com o Mamelodi Sundowns na rodada final da fase de grupos. Agora, o time de Renato Gaúcho terá como rival a Inter de Milão, líder do E após eliminar o River Plate.