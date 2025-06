Chelsea bate Espérance e enfrentará Benfica nas oitavas do Mundial de Clubes

Equipe inglesa foi contida por jogo pragmático de time tunisiano até os acréscimos do primeiro tempo, quando construiu o placar com gols de Tosin e Delap, que foi finalizado com Tyrique na segunda etapa

Com os gols marcados por Tosin, Delap e Tyrique, a equipe inglesa sacramentou-se na segunda colocação do Grupo D e, por consequência, irá enfrentar o Benfica na próxima fase da competição. Os times irão se enfrentar neste sábado, 28, às 17 horas, em Charlotte.

O Chelsea confirmou a passagem para as oitavas de final do Mundial de Clubes nesta terça-feira, 24, ao bater o Espérance, da Tunísia, por 3 a 0 pelo último jogo da fase de grupos do certame, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

O Flamengo, que empatou em 1 a 1 diante do Los Angeles FC, finalizou a primeira fase do torneio como líder da Chave D e irá enfrentar o o Bayern de Munique no domingo, 29, às 17 horas, em Miami.

A classificação do Chelsea não foi confirmada com grande facilidade diante do Espérance. Desde os primeiros lances, o grupo inglês apresentou pouco poder de jogo e repertório ofensivo frente a um adversário bastante pragmático que tentava ousar nos contra-ataques, ainda que com pouca efetividade.

O resultado foi um placar sendo desenrolado somente a partir dos acréscimos do primeiro tempo. Em uma cobrança de falta depois de várias tentativas ruins de infiltração frente a um bom posicionamento defensivo do Espérance, Enzo Fernández contou com Tosin para abrir o marcador. A equipe tunisiana sentiu o baque e, dois minutos depois, Delap ampliou o placar para o time comandado por Maresca.

No segundo tempo, as principais movimentações foram do banco ao campo. Os dois times executaram mudanças na escalação, mas o jogo seguiu o mesmo enredo de pragmatismo versus pouca criatividade ofensiva. O Chelsea chegou a ter um pênalti marcado e posteriormente anulado, mas só voltou a conseguir balançar as redes novamente nos acréscimos, com Tyrique, o que foi o suficiente para decretar o triunfo e, consequentemente, a classificação.