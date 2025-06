Em jogo com paralisação, Boca Juniors empata com Auckland City e é eliminado do mundial

Os Xenezie dependiam não só de uma vitória por um placar elástico, como também de uma vitória do Bayern sobre o Benfica, o que não ocorreu

O Boca Juniors não conseguiu se classificar para a próxima fase do Mundial de Clubes após empatar com o Auckland City por 1 a 1. Os Xenezie dependiam não só de uma vitória por um placar elástico, como também de uma vitória do Bayern sobre o Benfica, o que não ocorreu. Ambos os jogos aconteceram na tarde desta terça-feira, 24.

A equipe argentina, como o esperado, foi para cima desde o minuto inicial, encontrando dificuldades de jogar por dentro do bloco de marcação neozelandês. Pensando nisso, Miguel Angel Russo escalou a sua equipe com dois homens de área e dois meias que caiam pelos lados do campo.