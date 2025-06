Luis Enrique: "Não entendo por que sul-americanos querem ser melhores que europeus'

Luis Enrique foi perguntado se jogos como a vitória do Botafogo sobre o PSG poderiam mudar a percepção do futebol sul-americano. O técnico espanhol disse que o futebol sul-americano já é do mais alto nível, considerando quantos de seus jogadores estão nos melhores clubes europeus.