Juventus bate o Wydad com brilho de Yildiz e encaminha vaga nas oitavas do Mundial

O meia turco foi o nome do jogo. Além dos dois gols confirmados, ainda foi ele o responsável pela finalização do primeiro gol, assinalado como contra pela arbitragem

Em grande atuação de Kenan Yildiz, a Juventus venceu o Wydad Casablanca por 4 a 1 neste domingo, 22, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e encaminhou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O confronto foi válido pela segunda rodada do torneio mundial. Com o resultado, o time italiano manteve os 100% de aproveitamento e ficou próximo da classificação às oitavas de final.

O jogo teve início movimentado, com a Juventus abrindo dois gols de vantagem ainda nos primeiros 16 minutos. O Wydad conseguiu descontar antes do intervalo, mas não teve força para buscar o empate no segundo tempo e sofreu mais dois gols. Yildiz foi o nome do jogo com dois gols confirmados – e mais um considerado contra. A equipe marroquina segue sem pontuar e já está matematicamente eliminada do torneio.