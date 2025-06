Flamengo x Chelsea: veja escalação provável, desfalque e retrospecto

Quase como um déjà vu histórico, o Flamengo entra em campo nesta sexta-feira, 20, às 15h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), com a missão de "colocar os ingleses na roda", como fez na final do Mundial de 1981 contra o Liverpool — algo que o time tentou de novo na edição de 2019. Desta vez, o adversário é o Chelsea, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

Após uma estreia segura, vencendo por 2 a 0 o Espérance, da Tunísia, o Rubro-Negro agora encara o principal desafio da fase de grupos. Do outro lado, os Blues também estrearam com vitória — pelo mesmo placar — diante do Los Angeles FC. A equipe londrina é a atual campeã da Conference League e terceira colocada na última edição da Premier League.