O atleta também deve se encontrar com Neymar em São Paulo antes de rumar ao Rio de Janeiro

De férias no Brasil, o atacante Lamine Yamal apareceu praticando surfe com o brasileiro Gabriel Medina. O encontro aconteceu em um clube privado de ondas artificiais, em São Paulo(SP).O atleta espanhol também participou de uma ação da NBA Brasil, indo assistir o jogo cinco das finais da liga americana no evento NBA House.

Fã declarado de Neymar, o jogador tem um encontro marcado com a estrela brasileira nesta quinta-feira, 19. Na sexta-feira, 20, o atleta irá ao Rio de Janeiro, onde ficará até domingo e realizará visitas à Rocinha e ao Cristo Redentor.

Laminel Yamal foi um dos grandes destaques do Barcelona na temporada, marcando 18 gols e fornecendo 21 assistências em 55 partidas. Os bons números, aliado a bons desempenhos em jogos decisivos, credenciam o espanhol a Bola de Ouro e ao The Best da Fifa.

A última partida do atleta antes do período de férias foi a final da Nations League, na qual a seleção espanhola foi derrotada nos pênaltis por Portugal após o confronto ter empatado em 2 a 2 no tempo regulamentar.