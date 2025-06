Mamelodi Sundows bate Ulsan e lidera grupo do Fluminense no Mundial de Clubes

O Mamelodi Sundows, da África do Sul, finalizou a primeira rodada do Mundial de Clubes nesta terça-feira, 17, na liderança do Grupo F, onde também disputam pela classificação para a próxima fase o Fluminense e o Borussia Dortmund. A ponta da chave foi alcançada após uma vitória por 1 a 0 diante do Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, no estádio Inter&Co, em Orlando, nos Estados Unidos.



O gol do embate foi marcado por um dos artilheiros do time, Igramm Rayners, aos aos 36 minutos. Três minutos antes, ele já havia tido um tento anulado, o que ainda ocorreu novamente aos 38 minutos. A partida teve sua dose de emoção não somente pelos gols anulados, mas pelo adiamento do início do jogo. Às 19 horas, segundos antes de a bola rolar, uma decisão de adiamento do jogo foi anunciada no estádio.