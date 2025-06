Coordenador do Lyon, da França, é encontrado inconsciente após ser esfaqueado

De acordo com a imprensa francesa, Daniel Congré estava desacordado e perdendo muito sangue quando socorrido pelos Bombeiros

O coordenador esportivo do Lyon, Daniel Congré, foi encontrado gravemente ferido com uma facada em seu peito, próxima ao coração, em sua casa, nesta segunda-feira, 9. A polícia local foi acionada e o estado de saúde do dirigente é considerado estável.

De acordo com a imprensa francesa, Daniel Congré estava desacordado e perdendo muito sangue quando socorrido pelos Bombeiros. O ex-jogador foi levado as pressas para o Hospital Universitário de Montpellier, onde deu entrada ainda em estado grave.