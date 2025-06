PSG comemora título da Champions, mas festa é marcada por 2 mortos e centenas de feridos na França

A comemoração oficial contou com um desfile em ônibus aberto pela emblemática avenida Champs-Élysées e uma apresentação no estádio Parc des Princes, mas a euforia foi ofuscada por episódios de violência registrados durante a madrugada.

Milhares de torcedores se reuniram nas ruas da capital francesa agitando bandeiras azul e vermelha enquanto aguardavam a chegada do time. Quando o ônibus apareceu, os gritos tomaram conta da avenida.

O capitão Marquinhos ergueu o troféu da Champions diante da multidão e passou a taça para os companheiros de equipe. O técnico Luis Enrique também participou da festa, cantando com os torcedores, enquanto Ousmane Dembélé jogava beijos para o público.

De acordo com o jornal francês Le Monde Diplomatique, a celebração, no entanto, foi marcada por episódios graves durante a madrugada. A polícia francesa registrou a morte de um jovem de 17 anos na cidade de Dax, no sudoeste do país, após ser esfaqueado durante uma comemoração nas ruas. Em Paris, um homem de cerca de 20 anos morreu após ter sua motocicleta atingida por um carro; o motorista foi detido. Ambos os casos estão sob investigação.