Manchester United oficializa contratação de Matheus Cunha por quase R$ 500 milhões

Para tirar Cunha do Wolverhampton, o United decidiu acionar a cláusula de rescisão contratual avaliada em 62,5 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 482 milhões). As partes também chegaram a um acordo para parcelamento do valor em dois anos, proposta diferente da tentativa inicial dos Red Devils, que previam pagamento em cinco anos.

O Manchester United confirmou neste domingo, 1º de junho, a contratação do atacante brasileiro Matheus Cunha. O anúncio foi feito por meio de comunicado oficial no site do clube inglês, que ainda aguarda a conclusão dos processos de visto e registro para finalizar a transferência.

Matheus Cunha, de 26 anos, assinou contrato por cinco temporadas com opção de renovação por mais um ano. Na última temporada, o atacante foi um dos principais destaques do Wolves, com 17 gols e seis assistências em todas as competições. Ao longo de sua passagem pelo clube, marcou 33 gols em 92 partidas.

Pela seleção brasileira, o jogador acumula 13 convocações. Em sua carreira na Europa, já atuou nas primeiras divisões de Inglaterra, Espanha, Alemanha e Suíça, totalizando 270 partidas e 72 gols.

"A contratação do atacante brasileiro está sujeita a visto e registro", destacou o clube inglês. "Todos no Manchester United aguardam ansiosamente a chegada de Matheus ao Old Trafford."

O reforço faz parte do plano de investimento liderado pelo técnico Ruben Amorim para a nova temporada. Com isso, o clube também deve promover saídas no elenco. Nomes como Antony, Marcus Rashford, Jadon Sancho e Alejandro Garnacho estão na lista de possíveis negociações.