Neymar parabeniza PSG pelo título da Champions

Atacante, hoje no Santos, marcou seu nome na história do clube francês entre 2017 e 2023, mas não conquistou a Champions League

O atacante Neymar, hoje no Santos, usou o Instagram para parabenizar o Paris Saint-Germain (PSG) por seu primeiro título na Champions League, consumada neste sábado (31), após 5 a 0 na Inter de Milão. Ex-jogador do time francês, Ney publicou uma foto do elenco levantando a taça, com a seguinte legenda: “Parabéns, PSG”.

Neymar, vale lembrar, chegou ao PSG no verão europeu de 2017, por 222 milhões de euros (R$ 812 mi na época), o que faz dele o “responsável” pela transação mais cara da história do futebol. O brasileiro enfileirou 13 títulos, marcou 118 gols, entrou para a história do clube, mas ficou apenas com o vice da Champions League na temporada 2019/2020.