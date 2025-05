Final da Champions: sala de cinema "vira" estádio em Fortaleza e público celebra PSG campeão

Evento contou com a presença da equipe do Esportes O POVO, que comandou o pré-jogo e o intervalo da partida. Os jornalistas Afonso Ribeiro, João Pedro Oliveira e Horácio Neto interagiram com mais de 200 espectadores

O cinema do Shopping Via Sul, localizado no bairro Sapiranga, em Fortaleza, transformou-se em um verdadeiro estádio de futebol na tarde deste sábado, 31. A sala Mega do Centerplex exibiu ao vivo a final da UEFA Champions League 2024/25 entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão, proporcionando uma experiência imersiva com tela gigante e som Dolby Atmos.

O evento contou com a presença da equipe do Esportes O POVO, que comandou o pré-jogo e o intervalo da partida. Os jornalistas Afonso Ribeiro, João Pedro Oliveira e Horácio Neto interagiram com mais de 200 espectadores, promovendo análises e debates sobre o confronto.