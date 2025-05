Tottenham bate Manchester United, conquista Liga Europa e encerra jejum de títulos

Os Red Devils, por sua vez, que venceram a Liga Europa de 2016/2017 sobre o Ajax, voltam a ficar com o vice-campeonato do torneio

O Tottenham é o campeão da Liga Europa 2024/2025 . Nesta quarta-feira, 21, o clube de Londres venceu o Manchester United por 1 a 0, no Estádio de San Mamés, em Bilbao, na Espanha, com gol de Brennan Johnson, e voltou a celebrar um título após longo jejum de 18 anos.

Os Red Devils, por sua vez, que venceram a Liga Europa de 2016/2017 sobre o Ajax, voltam a ficar com o vice-campeonato do torneio. Na temporada 2020/2021, o Manchester United perdeu do Villarreal nos pênaltis por 11 a 10, após empatar em 1 a 1 com a bola rolando. O último título da tradicional equipe inglesa, tricampeã da Liga dos Campeões, foi a FA Cup da temporada passada.

Agora, ambas as equipes voltam suas atenções à rodada final do Campeonato Inglês, no domingo, às 12h (de Brasília). O Tottenham enfrenta o Brighton, no Tottenham Hotspur Stadium, enquanto o Manchester United recebe o Aston Villa, no Old Trafford. Os dois times não brigam por nada na tabela da competição nacional e fizeram uma campanha abaixo do esperado.

O JOGO

Primeiro tempo

O jogo começou equilibrado, com o Manchester United tentando tomar a iniciativa, mas quem levou mais perigo foi o Tottenham. Logo aos 11 minutos, após pressão de Solanke sobre Maguire, Johnson quase aproveitou um erro defensivo, mas a jogada não se concretizou.