Em jogo de viradas e sete gols, Inter elimina Barcelona e vai à final da Champions

Os gols dos mandantes foram marcados por Lautaro Martínez, Calhanoglu, Acerbi e Frattesi, enquanto Eric García, Dani Olmo e Raphinha balançaram as redes para os visitantes.

O sonho do tetracampeonato da Inter de Milão segue vivo. Nesta terça-feira, a equipe italiana venceu o Barcelona na prorrogação por 4 a 3, no Estádio Giuseppe Meazza, pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões.

Com isso, a Inter de Milão voltará a disputar a decisão do torneio mais importante da Europa após dois anos. Em 2023, a equipe perdeu do Manchester City por 1 a 0. O time italiano conquistou a competição em três oportunidades.

O Barcelona, por sua vez, viu ser adiado o sonho de seu sexto título de Liga dos Campeões mais uma vez. A equipe espanhola buscava voltar à final após dez anos, quando venceu a Juventus por 3 a 1.

A Inter aguarda o resultado entre Paris Saint-Germain e Arsenal para descobrir seu adversário na decisão - que acontece no dia 31 de maio. Os italianos volta a campo no domingo, contra o Torino, pelo Campeonato Italiano. No mesmo dia, o Barcelona enfrenta o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol.

Inter 4x3 Barcelona: o jogo



Os mandantes abriram o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Dimarco roubou a bola de Dani Olmo no campo de ataque e enfiou para Dumfries. O lateral, então, rolou para Lautaro Martínez, que apenas empurrou para o fundo das redes.