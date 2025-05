Com gol diante da Inter, Raphinha iguala recorde de CR7 em uma única champions

O jogador marcou seu 13º gol na competição e, somado as suas oito assistências, chegou a 21 participações em gols no torneio, o mesmo número obtido pelo português em 2014

O camisa 11 do Barça chegou ao número de 21 participações, sendo 13 gols e oito assistências, em 14 jogos na edição 2024/2025 do torneio. Em 2013/2014, o português estabeleceu o recorde de 21 contribuições, conquistado em 11 jogos, com 17 gols e quatro assistências na edição que deu o décimo troféu de Champions League ao Real Madrid.

Vale lembrar que o atual formato do torneio possui dois jogos a mais em relação à edição disputada por Cristiano Ronaldo, uma vez que a competição em 2014 tinha seis jogos na fase de grupos, enquanto em 2025, a primeira fase é conhecida como fase de liga e possui oito confrontos.

Com a eliminação de sua equipe, o jogador brasileiro não pode ultrapassar o recorde do português, mas, pode sair como artilheiro, empatado com Guirassy, e líder de assistências caso ninguém supere seus números. Entre os atletas que ainda irão jogar, o mais próximo em termos de artilharia é Dembelé, que atua no PSG e possui oito gols no certame, enquanto em assistências é Hakimi, da mesma equipe e com cinco passes para gol.