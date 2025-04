Em jogo de cinco gols, Barcelona vence Real Madrid e conquista a Copa do Rei

Koundé comemorando o gol do título do Barcelona contra o Real Madrid / Crédito: reprodução/FC Barcelona

O Barcelona foi campeão da Copa do Rei neste sábado, 25, no estádio La Cartuja, em Sevilha, após superar o Real Madrid, na prorrogação, pelo placar de 3 a 2 após um empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. O Barça teve um melhor desempenho no primeiro tempo e abriu o placar com um belo gol de Pedri. Na segunda etapa, o Real assumiu o controle da partida e buscou a virada com gols de Mbappé, de falta, e Tchouaméni, de cabeça. Na reta final da partida, Ferran Torres deixou tudo igual e levou para a prorrogação. No tempo adicional, Koundé interceptou passe de Modric e finalizou da entrada da área para confirmar a vitória Blaugrana.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñígo Martínez e Gerard Martín (Ronald Araujo); De Jong (Gavi) Pedri (Eric García)e Dani Olmo (Fermín López); Lamine Yamal, Ferran Torres (Pau Victor)e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Modric), Asencio, Rüdiger (Endrick)e Mendy (Fran García); Tchouaméni, Valverde, Ceballos (Arda Güler) e Bellingham; Rodrygo (Mbappé) e Vini Jr (Brahim Díaz). Técnico: Carlo Ancelotti.

Gols: Pedri, aos 28 do 1T; Mbappé, aos 25 do 2T; Tchouaméni, aos 31 do 2T; Ferran Torres, aos 38 do 2T; Koundé, aos 10 do 2T da Prorrogação