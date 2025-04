Com gols na reta final, City vence Everton, fora, e vai ao G4 da Premier League

Pela 30ª rodada do Inglês, jogo caminhava para o empate sem gol. Mas, City marca duas vezes no fim e vence por 2 a 0

O Manchester City conseguiu importante resultado ao vencer fora de casa, no Goodison Park, o Everton, por 2 a 0. O jogo aconteceu na manhã deste sábado, 19, pela 33ª rodada da Premier League. Em casa, os Toffees buscaram mais o ataque no primeiro tempo. Mas, na reta final, deram espaços para o City, que chegou ao seu gol aos 39 minutos, com O’Reilly, e ampliou nos acréscimos, com Kovacic.

Assim, o atual tetracampeão inglês foi aos 58 pontos. Com isso, pula para o quarto lugar, superando o Nottingham Forest (57), que agora fecha a zona de Champions (G5). Para o Everton, o resultado o mantém nos 30 pontos, no meio da tabela, sem risco algum de cair, mas longe da zona das Ligas Europeias.