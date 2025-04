Arsenal elimina Real Madrid e encara o PSG na semifinal da Champions League

Saka, do Arsenal, perdeu pênalti, mas marcou um dos gols da vitória do Arsenal sobre o Real Madrid / Crédito: Reprodução/ JAVIER SORIANO / AFP

Depois de 16 anos, o Arsenal está de volta às semifinais da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, os ingleses venceram o Real Madrid por 2 a 1 no Estádio Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Bukayo Saka, que ainda perdeu um pênalti, e Gabriel Martinelli marcaram para os visitantes, enquanto o atacante Vinicius Júnior fez para os espanhóis. Agora, o Arsenal enfrentará o Paris Saint-Germain na próxima fase da Champions. Ambas as equipes nunca conquistaram o torneio. Datas e horários dos jogos ainda serão divulgados pela Uefa.

Datas e horários dos jogos ainda serão divulgados pela Uefa.

As equipes voltam a campo já neste domingo. Por La Liga, o Real Madrid recebe o Athletic de Bilbao, às 16h (de Brasília). Por sua vez, o Arsenal visitará o Ipswich Town, às 10h, pela Premier League. Real Madrid 1x2 Arsenal: o jogo O jogo começou com muita emoção. Aos dez minutos, Merino foi puxado na área e, após revisão do VAR, foi marcado pênalti para o Arsenal. Na cobrança, Bukayo Saka optou por bater de cavadinha e parou no goleiro Courtois, que fez a defesa e salvou o Real. Porém, aos 23, foi a vez do Real Madrid ter um pênalti marcado ao seu favor. Mbappé foi agarrado na área por Rice e o árbitro assinalou a falta. Entretanto, após alguns minutos de espera, o juiz foi ao VAR e anulou a penalidade para os espanhóis. Depois dos 35 minutos da primeira etapa, o Real Madrid começou a pressionar mais, empilhando alguns escanteios, mas que não surtiram o efeito desejado pela equipe espanhola.

A segunda etapa começou da mesma forma que terminou o primeiro tempo. Pela necessidade, o Real se lançou ao ataque, mas não conseguiu finalizar com perigo. O Arsenal conseguiu equilibrar as chances e não sofreu grandes sustos. Então, Carlo Ancelotti fez três alterações de uma vez, colocando inclusive o brasileiro Endrick no jogo. Aos 20 minutos, depois de uma grande jogada trabalhada, Merino achou belo passe para Saka, que se redimiu, finalizou por cima de Courtois e abriu o placar no Bernabéu. Porém, nem deu tempo de os ingleses comemorarem. Dois minutos depois, o goleiro Raya se atrapalhou com o zagueiro Saliba e Vinicius Júnior aproveitou. O brasileiro roubou a bola e empatou o jogo, para delírio dos madridistas.