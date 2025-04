PSG passa sufoco contra o Aston Villa, mas garante vaga na semi da Liga dos Campeões

O time francês avançou com o placar agregado de 5 a 4 e espera o vencedor do duelo entre Arsenal e Real Madrid para conhecer seu adversário na próxima fase

Com o resultado, o PSG garantiu vaga na semifinal da Liga dos Campeões apesar da derrota. O time francês avançou com o placar agregado de 5 a 4 e espera o vencedor do duelo entre Arsenal e Real Madrid para conhecer seu adversário na próxima fase.

O Paris Saint-Germain visitou o Aston Villa, nesta terça-feira, pela partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. No Villa Park, o time da casa venceu por 3 a 2, com gols de Youri Tielemans, John McGinn e Ezri Konsa. Enquanto Achraf Hakimi e Nuno Mendes marcaram para os visitantes.

As duas equipes voltam a campo neste sábado. O PSG recebe o Le Havre, às 12 horas, pela 30ª rodada do Campeonato Francês, no Parque dos Príncipes. O Aston Villa encara o Newcastle, às 13h30, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, no Villa Park.

O PSG abriu o placar logo aos dez minutos de jogo. Bradley Barcola recebeu na ponta esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou. A zaga afastou, mas a bola sobrou limpa para Achraf Hakimi mandar para o fundo do gol.

Aos 27, Ousmane Dembélé avançou pelo lado direito e encontrou Nuno Mendes, que recebeu na entrada da área e bateu firme para anotar o segundo gol do time francês. O Aston Villa descontou aos 32 minutos. Após passe de John McGinn, Youri Tielemans bateu de primeira, contou com um desvio na marcação para deslocar o goleiro e balançou as redes.

No segundo tempo, McGinn recebeu de Pau Torres, avançou pelo campo todo e acertou um lindo chute de fora da área para deixar tudo igual no placar, aos nove minutos. Logo na sequência, após boa jogada na linha de fundo, Marcus Rashford cruzou e Ezri Konsa mandou para o fundo do gol, para marcar o terceiro do Aston Villa, aos 11.