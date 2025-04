PSG vence o Aston Villa por 3 a 1 e sai na frente nas quartas da Champions

Nesta quarta-feira, 9, o Paris Saint-Germain (PSG) venceu o Aston Villa de virada no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões por 3 a 1, em duelo realizado no Parque dos Príncipes, em Paris, capital da França.

Com o resultado, o PSG leva vantagem para o confronto de volta, que será disputado na próxima terça-feira, 15, às 16 horas, no Villa Park, na Inglaterra. O vencedor do duelo garante vaga na semifinal do torneio continental.