Com gol de Raphinha, Barcelona faz quatro no Dortmund e encaminha ida à semi da Champions

O vencedor do duelo entre espanhóis e alemães enfrenta quem passa do confronto entre Bayern de Munique e Inter de Milão

Nesta quarta-feira, 9, o Barcelona-ESP venceu o Borussia Dortmund-ALE por 4 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, disputado no Estádio Olímpico Lluís Companys. Lewandowski (2), Raphinha e Yamal marcaram os gols da partida.

Com boa vantagem do time espanhol, a partida de volta será realizada nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha. O classificado enfrenta o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Inter de Milão.