Arsenal atropela o Real Madrid e abre vantagem nas quartas da Champions

Uma noite para o torcedor do Arsenal nunca mais esquecer. Nesta terça-feira, 8, os ingleses venceram o Real Madrid por 3 a 0 no Emirates Stadium, em Londres, capital da Inglaterra, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Com a vitória, o Arsenal vai com uma vantagem de três gols diferença para a segunda partida entre as equipes. Os ingleses buscam chegar nas semifinais da competição desde 2009. Além disso, vão em busca do seu primeiro título do principal torneio de clubes do mundo.

O jogo de volta entre os times será na próxima quarta-feira, 16, às 16 horas, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

Primeiro Tempo

O Arsenal começou o jogo no ataque. Os Gunners assustaram após dois escanteios perigosos de Saka. Um minuto depois, o Real Madrid respondeu com um chute para fora de Vinicius Júnior.