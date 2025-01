Fase de grupos da Champions League: quem se classificou? Veja tabela

Nesta quarta-feira, 29, aconteceram os últimos jogos da fase de grupos da Champions League; confira quais foram os classificados / Crédito: Reprodução/ Thomas SAMSON / AFP

O fim da fase de grupos da Champions League 2024/25 aconteceu nesta quarta-feira, 29 de janeiro. Com todos os jogos sendo disputados simultaneamente, oito clubes garantiram vaga nas oitavas de final, enquanto outros 16 terão que passar por um playoff. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp As equipes que terminaram entre a nona e a 24ª colocação se enfrentarão em confrontos de ida e volta para definir quais avançarão e enfrentarão os oito primeiros colocados na próxima fase do torneio. Os playoffs estão marcados para os dias 11 e 18 de fevereiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o cronograma da Uefa, a final desta edição será disputada no dia 31 de maio de 2025, na Allianz Arena, na Alemanha, estádio do Bayern de Munique.

Tabela da Champions League 2024/25: resultados de hoje, 29 de janeiro Na rodada cheia de gols, o primeiro do dia foi marcado logo no minuto inicial do jogo entre Aston Villa e Celtic. O Liverpool, que até então havia conquistado sete vitórias em sete jogos, sofreu sua primeira derrota na competição ao perder por 2 a 1 para o PSV. O Real Madrid, atual campeão do torneio, venceu o Stade Brestois, da França, por 3 a 0. No entanto, apesar da vitória, o time espanhol ficou fora da zona de classificação direta e terá que disputar a repescagem. Guardiola critica demissões no futebol brasileiro: ‘O problema é quem escolheu’; SAIBA MAIS



Resultados da oitava rodada da Champions League:

Aston Villa 4 x 2 Celtic



Barcelona 2 x 2 Atalanta



Bayern Munique 3 x 1 Slovan Bratislava



Brest 0 x 3 Real Madrid



Dínamo Zagreb 2 x 1 AC Milan



Borussia Dortmund 3 x 1 Shakhtar Donetsk



Girona 1 x 2 Arsenal



Inter Milão 3 x 0 AS Mónaco



Juventus 0 x 2 Benfica



Bayer Leverkusen 2 x 0 Sparta Praga



Lille 6 x 1 Feyenoord



Manchester City 3 x 1 Club Brugge



PSV Eindhoven 3 x 2 Liverpool



Red Bull Salzburg 1 x 4 Atlético de Madrid



Sporting 1 x 1 Bolonha



Sturm Graz 1 x 0 RB Leipzig



Stuttgart 1 x 4 PSG



Young Boys 0 x 1 Estrela Vermelha Tabela da Champions League 2024/25: quem foram os classificados Veja qual foi a posição de cada equipe na Champions League com o final da fase de grupos: Zona da classificação 1. Liverpool - 21 pontos

2. Barcelona - 19 pontos

3. Arsenal - 19 pontos

4. Inter de Milão - 19 pontos

5. Atlético de Madrid - 19 pontos

6. Lerverkusen - 16 pontos

7. Lille - 16 pontos

8. Aston Villa - 16 pontos Zona de playoffs 9. Atalanta - 15 pontos

10. Borussia Dortmund - 15 pontos

11. Bayern de Munique - 15 pontos

12. Real Madrid - 15 pontos

13. Milan- 14 pontos

14. PSV - 13 pontos



15. PSG - 13 pontos

16. Benfica - 13 pontos

17. Monaco - 13 pontos

18. Stade Brestois - 13 pontos

19. Feyernoord - 13 pontos

20. Juventus - 12 pontos

21. Celtic - 12 pontos

22. Manchester City - 11 pontos

23. Sporting - 11 pontos



24. Club Brugge - 11 pontos Desclassificados 25. Dínamo Zagreb - 11 pontos

26. Stuttgart - 10 pontos

27. Shakhtar Donetsk - 7 pontos

28. Bologna - 6 pontos

29. Estrela Vermelha - 6 pontos

30. Sturm Graz- 6 pontos

31. Sparta Praha - 4 pontos

32. RB Leipzig - 3 pontos

33. Girona - 3 pontos

34. RB Salzburg - 3 pontos

35. Slovan Bratislava - 0 pontos

36. Young Boys - 0 pontos Repescagem da Champions League 2024/25: calendário Os jogos do playoff começarão em 11 ou 12 de fevereiro, e as partidas de volta acontecerão em 18 ou 19 do mesmo mês. A Uefa ainda vai confirmar o calendário oficial no dia do sorteio dos playoffs, que acontecerá dia 31 de janeiro.